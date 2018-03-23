;
    23 Mart 2018, Cuma

    DÜNYADAN FUTBOL

    LA Galaxy, Ibrahimovic'i açıkladı

    LA Galaxy, Ibrahimovici açıkladı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 Giriş Tarihi: 23.03.2018

    () ekiplerinden , yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda İsveçli futbolcunun formasıyla birlikte görüntüleri bulunuyor.

    () ekiplerinden , yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda İsveçli futbolcunun formasıyla birlikte görüntüleri bulunuyor.

    Dün akşam saatlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile sözleşmesini fesheden Ibrahimovic'in yeni adresi MLS oldu. Uzun süredir gündemde olan transfer bugün resmen açıklanırken, İsveçli yıldız futbolcu Amerika Birleşik Devletleri'nin yolunu tuttu. Dev transfer ilk olarak LA Times gazetesinin bugünkü baskısında Ibrahimovic'in LA Galaxy formalı fotoğrafı ile açıklanırken, kulübün resmi açıklaması da akşam saatlerinde geldi.

    Ibrahimovic'in sözleşme süresi ve alacağı ücret ile ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Eski yıldızın acı günü Eski yıldızın acı günü
    Türkiye ve İsveç maç yemeğinde buluştu Türkiye ve İsveç maç yemeğinde buluştu
    Ibrahimovic transferini böyle açıkladı Ibrahimovic transferini böyle açıkladı
    BİZE ULAŞIN