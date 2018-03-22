22 Mart 2018, Perşembe
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Zlatan Ibrahimovic belirsizliği sona erdi! ESPN'de yer alan habere göre 36 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri oldu! Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaşan İsveçli futbolcu, önümüzdeki hafta içinde ABD'ye giderek transfere resmiyet kazandıracak.
Zlatan MLS'e transfer oluyor
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Kariyerini Manchester United'da sürdüren Zlatan Ibrahimovic'in yeni durağı belli oldu! 36 yaşındaki yıldız futbolcu önümüzdeki hafta Los Angeles Galaxy'ye imza atacak!
Zlatan Ibrahimovic belirsizliği sona erdi! ESPN'de yer alan habere göre 36 yaşındaki futbolcunun yeni durağı Amerika Birleşik Devletleri oldu! Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile anlaşan İsveçli futbolcu, önümüzdeki hafta içinde ABD'ye giderek transfere resmiyet kazandıracak.
Haberde Ibrahimovic'in ABD ekibiyle olan anlaşmasının uzun süreli olduğu da kaydedildi. İsveçli yıldız, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sahalardan uzun süre uzak kalmıştı.
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