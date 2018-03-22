;
    22 Mart 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Barcelona Cengiz Ünder için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı!

    Barcelona Cengiz Ünder için 100 milyon Euroyu gözden çıkardı!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Son haftalarda attığı gollerle 'yı sırtlayan isim olan 'i talipleri artmaya başladı.

    FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yıldız futbolcu hakkındaki görüşlerini paylaştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Zlatan haftaya imzayı atıyor! Zlatan haftaya imzayı atıyor!
    Raul, Real Madride geri dönüyor! Raul, Real Madrid'e geri dönüyor!
    Real Madridin yıldızı Gareth Bale hakkında bomba transfer iddiası! Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale hakkında bomba transfer iddiası!
    BİZE ULAŞIN