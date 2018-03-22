Barcelona Cengiz Ünder için 100 milyon Euroyu gözden çıkardı!

22 Mart 2018, Perşembe
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Barcelona Cengiz Ünder için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı!
Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018
Son haftalarda attığı gollerle Roma'yı sırtlayan isim olan Cengiz Ünder'i talipleri artmaya başladı.
FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yıldız futbolcu hakkındaki görüşlerini paylaştı.
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