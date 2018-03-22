;
    22 Mart 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Bale, Galler tarihine geçti!

    Gallerin en golcüsü Bale
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    Milli Futbol Takımı'nın 'i 6-0 yendiği hazırlık maçında "hat trick" yapan , milli formayla en çok gol atan oyuncu unvanını elde etti.

    Nanning kentindeki Guangxi Stadı'nda düzenlenen hazırlık turnuvasında ev sahibi ile karşılaşan , 'in 2'nci, 21'inci ve 62'nci, Sam Vokes'un 38'inci ve 58'inci, Harry Wilson'ın 45'inci dakikalarda attığı gollerle mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.

    Karşılaşmada "hat trick" yapan Real Madridli Bale, toplam gol sayısını 29'a çıkararak eski milli futbolcu Ian Rush'ı geçti ve Galler formasıyla en çok ağları sarsan futbolcu unvanının sahibi oldu.

    Gareth Bale, rekoru, forma giydiği 69 karşılaşmada ele geçirdi.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Zlatan haftaya imzayı atıyor! Zlatan haftaya imzayı atıyor!
    Barcelona Cengiz Ünder için 100 milyon Euroyu gözden çıkardı! Barcelona Cengiz Ünder için 100 milyon Euro'yu gözden çıkardı!
    Raul, Real Madride geri dönüyor! Raul, Real Madrid'e geri dönüyor!
    BİZE ULAŞIN