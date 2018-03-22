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    22 Mart 2018, Perşembe

    DÜNYADAN FUTBOL

    Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale hakkında bomba transfer iddiası!

    Real Madridin yıldızı Gareth Bale hakkında bomba transfer iddiası!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 22.03.2018

    'in 2013 yazında Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Gareth ile ilgili İspanyol basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.

    Gareth , 2013 yazında Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle 'in yolunu tutmuştu.

    Real'in La Liga'da şampiyonluğa erken havlu attığı bu sezon en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Galli yıldızla ilgili İspanyollar bomba bir iddia ortaya attı.

    Diario Gol'ün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Madrid yönetimi oyuncunun satılması konusunda Çin Süper ligi takımlarından biriyle 130 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

    Söz konusu takımın isminin verilmediği haberde yıldız futbolcunun sürekli sakatlanması nedeniyle Madrid yönetiminin gözünden düştüğü kaydedildi

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