Real Madridin yıldızı Gareth Bale hakkında bomba transfer iddiası!

Real Madrid'in 2013 yazında Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Gareth Bale ile ilgili İspanyol basını bomba bir transfer iddiası ortaya attı.

Gareth Bale, 2013 yazında Tottenham Hotspur'dan 100 milyon euroluk bonservis bedeliyle Real Madrid'in yolunu tutmuştu.



Real'in La Liga'da şampiyonluğa erken havlu attığı bu sezon en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Galli yıldızla ilgili İspanyollar bomba bir iddia ortaya attı.



Diario Gol'ün okuyucularıyla paylaştığı habere göre Madrid yönetimi oyuncunun satılması konusunda Çin Süper ligi takımlarından biriyle 130 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.



Söz konusu takımın isminin verilmediği haberde yıldız futbolcunun sürekli sakatlanması nedeniyle Madrid yönetiminin gözünden düştüğü kaydedildi