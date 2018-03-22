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    22 Mart 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Dinamo Kiev’de Boyko çıkmazı

    Dinamo Kiev’de Boyko çıkmazı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    ’tan kiralık olarak ’e giden kaleci ’nun durumu belirsizliğini koruyor.

    Daha önce için "Bizim en büyük kazançlarımızdan biri" diyen kulüp başkanı Igor Surkis'in, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Boyko'nun sezon sonunda bonservisinin alınması konusunda kararsız kaldığı ifade edildi.

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