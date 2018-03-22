Dinamo Kiev’de Boyko çıkmazı

Beşiktaş’tan kiralık olarak Dinamo Kiev’e giden kaleci Boyko’nun durumu belirsizliğini koruyor.

Daha önce Boyko için "Bizim en büyük kazançlarımızdan biri" diyen kulüp başkanı Igor Surkis'in, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen kaleci Boyko'nun sezon sonunda bonservisinin alınması konusunda kararsız kaldığı ifade edildi.