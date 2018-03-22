Raul, Real Madride geri dönüyor!

İspanya Ligi ekiplerinden Real Madrid’in sembol isimlerinden biri olan eski golcü Raul Gonzalez, kariyerine teknik direktör olarak devam etmeye karar verdi. Bu doğrultuda teknik direktörlük lisansı almak için uğraş veren Raul, lisansına da yakın zamanda kavuşmuş olacak.

İspanya basınına göre; Raul Gonzalez, adını altın harflerle yazdırdığı Real Madrid'in B Takımı'nda görev alacak. Raul, "Hayatta aldıklarımızı geri vermeye, bizi biz yapanları asla unutmamaya inandım" diyerek altyapıda görev yapmak istediğini ifade etmişti.

Raul'un kariyerinden kısa bir özet

1994-1995 sezonu ile 2009-2010 sezonuna kadar Real Madrid'de görev yapan Raul Gonzalez, ardından Almanya Ligi ekiplerinden Schalke 04'te iki sezon oynadı. Raul, kariyerinin son dönemini ise Al Sadd ve NY Cosmos'ta geçirmişti.