Umut Bozok, Milli Takıma çağrılmadı

Milli takım aday kadrosunun açıklanması tartışmaları beraberinde getirdi. Fransa'da 29 maçta attığı 22 golle fırtına estiren genç golcü Umut Bozok'un ne A Milli Takım'dan ne de U21 Milli Takımı'ndan davet almaması eleştirildi.

Fransa'da 22 gol atan Umut Bozok, Mircea Lucescu tarafından A Milli Takım'a çağrılmazken Ümit Milli Takım kadrosuna da davet edilmedi.

Fransa Lig 2'de Nimes Olympic forması giyen ve bu sezon 29 maçta attığı 29 golle takımını 1. lige doğru taşıyan Umut Bozok'un milli takımdan davet almaması dikkat çekti.

Forvet ve sol kanat pozisyonlarında forma giyen Bozok, son olarak dün takımının Brest'i 2-0 yendiği maçta 34. dakikada perdeyi açan golü atmıştı.

Henüz A Milli Takım forması giymeyen ancak çeşitli dönemlerde U21 takımına çağrılan Bozok, U21 takımı teknik direktörü Alpay Özalan tarafından da davet almayınca hayal kırıklığı yaşadı.

Sosyal medya hesabından U21 maçı kadrosunun fotoğrafını paylaşan genç yıldız, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi.

FRANSA MİLİ FORMASI GİYEBİLİR!

Golcü futbolcu A Milli Takım'a seçilmezse Fransa için forma giyme hakkına sahip olacak.

Daha önce Mesut Özil ve Emre Can gibi yıldızları elinden kaçıran Milli Takım'da Umut Bozok'u gözden çıkarırsa ileride büyük pişmanlık yaşayabilir.

22 yaşındaki golcü oyuncu Fransız basınına verdiği demeçte Fransız milli takımına da açık kapı bırakmıştı.

Bozok, "Amaç A Milli Takım'ın kapısını çalmak. Ben Fransa Milli Takımı için de kapılarımı kapatmıyorum. Aynı zamanda Fransız'ım, 21 yaşındayım. Bana düşen çok çalışmak." dedi.