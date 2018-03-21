Emre Cana büyük tepki

21 Mart 2018, Çarşamba
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Emre Can'a büyük tepki
Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018
Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ın adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.
Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan Emre Can'ın adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.
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