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    21 Mart 2018, Çarşamba

    DÜNYADAN FUTBOL

    Emre Can'a büyük tepki

    Emre Cana büyük tepki
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 Giriş Tarihi: 21.03.2018

    Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan 'ın adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

    Sezon sonunda Liverpool'la sözleşmesi bitecek olan 'ın adı, Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor.

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