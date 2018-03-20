Almanyada Tayfun Korkut fırtınası!

20 Mart 2018, Salı
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Almanya'da Tayfun Korkut fırtınası!
Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 Giriş Tarihi: 20.03.2018
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.
Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.
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