Almanyada Tayfun Korkut fırtınası!

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında göreve gelen ve 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Tayfun Korkut bu performansıyla Bundesliga'da son 7 haftanın en çok puan toplayan antrenörü oldu.