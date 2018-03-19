;
    20 Mart 2018, Salı

    DÜNYADAN FUTBOL

    Olympique Lyon, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi

    Olympique Lyon, UEFA Disiplin Kuruluna sevk edildi
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 'ya kendi sahasında 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda eden 'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi.

    Fransız ekibi, ile oynanan rövanş maçında; ırkçı davranışlarda bulunma, merdiven boşluklarının boş tutulmaması, taraftar olayları ve sahaya yabancı madde ile meşale atılması gerekçeleriyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

    UEFA'nın; Beşiktaş ile 13 Nisan 2017'de Park nais'de oynadıkları müsabakada taraftarlarının neden olduğu olaylardan ötürü UEFA tarafından 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası bulunan Lyon Kulübü'ne ne ceza vereceği büyük merak konusu.

    UEFA Disiplin Kurulu kararını 31 Mayıs'ta açıklayacak.

    Öte yandan bir diğer Fransız ekibi Marsilya, İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında deplasmanda oynadıkları maçta taraftarlarının sahaya meşale atması ve taraftar olayları sebebiyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Marsilya'nın kaderi de 31 Mayıs'ta belli olacak.


    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
    Takım arkadaşına kafa attı! Takım arkadaşına kafa attı!
    İspanya Enes Ünalı konuşuyor! Müthiş performans! İspanya Enes Ünal'ı konuşuyor! Müthiş performans!
    Gol düellosu Real Madridin Gol düellosu Real Madrid'in
    BİZE ULAŞIN