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    19 Mart 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Gol düellosu Real Madrid'in

    Gol düellosu Real Madridin
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    'nin () 29. haftasında , evinde 'yı 6-3 yendi.

    , Santiago Bernabeu Stadı'nda 'yla karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı, 11. dakikada , 29. dakikada Cristhian Stuani'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

    İkinci yarıda 47, 64 ve 90+1. dakikalarda Ronaldo, 59. dakikada Lucas Vazquez ve 86. dakikada Gareth Bale, Real Madrid'i galibiyete taşıyan golleri kaydetti.

    Mücadelenin 67. dakikasında Stuani ve 88. dakikada Juanpe, Girona'nın ikinci ve üçüncü gollerini attı ve karşılaşma 6-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona erdi.

    Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Ronaldo, kulüp ve milli takım formalarıyla 50'nci "hat-trick"ine imza attı. 33 yaşındaki futbolcu, RealMadrid'de 44, Manchester United'da bir, Portekiz Milli Takımı'nda ise 5 kez hat-trick yaptı.

    Real Madrid, bu skorla puanını 60'a yükseltirken, Girona 43 puanda kaldı.

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