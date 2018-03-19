Bayern Münih, 13 maç sonra kaybetti

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) lideri Bayern Münih, 27. haftanın kapanış maçında Leipzig'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

Bundesliga'nın lideri Bayern Münih, 27. hafta maçında deplasmanda Leipzig'e 2-1 mağlup oldu ve ligdeki 13 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti. Bayern Münih, 2018 yılında ilk kez mağlup oldu.

Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 12. dakikada Sandro Wagner ve 37. dakikada Naby Keita'nın attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig, 56. dakikada Timo Werner ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde bu maç öncesinde son yenilgisini 13. haftada 25 Kasım 2017'de Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşayan Bayern Münih, daha sonraki 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

Bu sezon ligde üçüncü yenilgisini alan Bayern Münih, 2018 yılında ise ilk kez kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Bu karşılaşmaya kadar Bayern Münih, yeni yılda ligde 9, Almanya Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikişer olmak üzere toplam 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberlik almıştı. Bayern Münih bu serisini de Leipzig deplasmanında bıraktı.

Bu yenilgiyle 66 puanda kalan lider Bayern Münih, bitime 7 hafta kala en yakın takipçisi Schalke 04'ün 17 puan önünde bulunuyor.

Bundesliga'da ilk kez Bavyera ekibini yenen Leipzig ise puanını 43'e çıkarttı ve 6. sırada yer aldı.

Günün diğer bir maçında Borussia Dortmund, sahasında Hannover 96'yı Michy Batshuayi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Sarı-siyahlılar, 48 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Hannover 96 ise 32 puanla 13. sıraya geriledi.

Ligde düşme hattında bulunan Köln, sahasında Bayer Leverkusen'i 2-0 yenerek bu sezon 5. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Yuya Osako ve 69. dakikada Simon Zoller kaydetti.

Köln, 20 puanla 17. sıraya yükseldi. Bayer Leverkusen ise 44 puanda alarak 5. sıraya geriledi.