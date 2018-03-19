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    19 Mart 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Chelsea ve Southampton yarı finalde

    Chelsea ve Southampton yarı finalde
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 19.03.2018 Giriş Tarihi: 19.03.2018

    ve , 'nda () yarı finale yükseldi.

    Kupadaki çeyrek final müsabakalarında , 'yi, de 'ı ağırladı.

    Leicester City, Chelsea'den Alvaro Morata'nın 42. dakikadaki golüne, 76. dakikada Jamie Vardy ile cevap verince 1-1'lik skorla uzatmalara gidildi.

    Chelsea, Pedro'nun 105. dakikada attığı golle maçı 2-1 kazandı ve adını son 4 takım arasına yazdırdı.

    Bir diğer Premier Lig takımı Southampton ise İngiltere Birinci Lig ekibi Wigan Athletic'i, Pierre-Emile Hojbjerg'in 62 ve Cedric Soares'in 90+1'inci dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

    Southampton böylece Tottenham, Manchester United ve Chelsea ile beraber yarı finalistler arasına girdi.

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