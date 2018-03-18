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    19 Mart 2018, Pazartesi

    DÜNYADAN FUTBOL

    Enes Ünal Atletico'yu yıktı!

    Enes Ünal Atleticoyu yıktı!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    İspanya 'nın 29'uncu hafta mücadelesinde Villarreal, 1-0 geriye düştüğü maçta 'ın 2 golüyle 'i 2 - 1 mağlup etti.

    El Madrigal Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya milli futbolcu damgasını vurdu. Konuk ekip , 20'nci dakikada Griezmann'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Mücadeleye yedek başlayan Enes Ünal, 74'üncü dakikada Pablo Fornals'ın yerine oyuna dahil olurken, 83'üncü dakikada beraberliği sağlayan golü kaydetti. Genç yetenek 90+1'inci dakikada bir gol daha atarak Villarreal'e 3 puanı getirdi.

    Bu galibiyetle Villarreal puanını 47'e yükseltirken, Atletico Madrid 64 puanda kaldı.

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