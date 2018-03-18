18 Mart 2018, Pazar
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Robin Van Persie gollerine devam ediyor
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a dönen Robin Van Persie, gollerine devam ediyor.
Van Persie, Hollanda Ligi 28. hafta maçında Zwolle - Feyenoord maçının ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı. Van Persie, Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Feyenoord'a transfer olan Van Persie, Zwolle deplasmanında 15 dakikada 2 gol birden attı.
Van Persie attığı bu gollerle Feyenoord'daki gol sayısını 4'e çıkardı.
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