Fenerbahçe'den ayrılarak Feyenoord'a dönen Robin Van Persie, gollerine devam ediyor.

Van Persie, Hollanda Ligi 28. hafta maçında Zwolle - Feyenoord maçının ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı. Van Persie, Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. Fenerbahçe'den ara transfer döneminde ayrılan ve Feyenoord'a transfer olan Van Persie, Zwolle deplasmanında 15 dakikada 2 gol birden attı.

Van Persie attığı bu gollerle Feyenoord'daki gol sayısını 4'e çıkardı.