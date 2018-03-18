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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Robin Van Persie gollerine devam ediyor

    Van Persie gollerine devam ediyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'den ayrılarak 'a dönen Robin Van Persie, gollerine devam ediyor.

    Van Persie, Hollanda Ligi 28. hafta maçında Zwolle - maçının ilk 15 dakikasında 2 gol birden attı. Van Persie, Feyenoord formasıyla gollerine devam ediyor. 'den ara transfer döneminde ayrılan ve Feyenoord'a transfer olan Van Persie, Zwolle deplasmanında 15 dakikada 2 gol birden attı.

    Van Persie attığı bu gollerle Feyenoord'daki gol sayısını 4'e çıkardı.

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