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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Neymar'dan çılgın talep!

    Neymardan çılgın talep!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Sezon başında Barcelona'dan 'e 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer olan hakkındaki flaş iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

    'in 27. haftasında oynanan Marsilya maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak olan 'ın, yönetiminden takımda kalmak için talep ettiği maaş dudak uçuklattı.

    İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Brezilyalı süperstar, PSG yönetiminden yıllık 52 milyon sterlin (72,5 milyon euro) ücret talep etti.

    PSG'de mutsuz olduğu iddia edilen Neymar'ın, hakemlerin kendisini korumaması, düşük oyun kalitesi, vasat zeminler ve uzun otobüs yolculukları gibi sebeplerle takımından ayrılmak istediği öğrenildi.

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