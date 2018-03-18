Neymardan çılgın talep!

Sezon başında Barcelona'dan Paris Saint Germain'e 222 milyon euro'luk rekor bonservis bedeliyle transfer olan Neymar hakkındaki flaş iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında oynanan Marsilya maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Neymar'ın, PSG yönetiminden takımda kalmak için talep ettiği maaş dudak uçuklattı.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre Brezilyalı süperstar, PSG yönetiminden yıllık 52 milyon sterlin (72,5 milyon euro) ücret talep etti.

PSG'de mutsuz olduğu iddia edilen Neymar'ın, hakemlerin kendisini korumaması, düşük oyun kalitesi, vasat zeminler ve uzun otobüs yolculukları gibi sebeplerle takımından ayrılmak istediği öğrenildi.