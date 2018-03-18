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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Hakan attı, Milan kazandı

    Hakan attı, Milan kazandı
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin () 29. haftasında 'yu 3-2 yenen 'da forma giyen , maçın ilk golünü kaydetti.

    'da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren , 29. haftada 'yu ağırladı.

    Milli futbolcu , maçın 10. dakikasında Milan'ı 1-0 öne geçirdi. Fakat Chievo, Mariusz Stepinski'nin 33 ve Roberto Inglese'nin 34. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

    İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Milan, 54. dakikada Patrick Cutrone ve 82. dakikada Andre Silva'nın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

    90 dakika sahada kalan Hakan, 47. dakikada sarı kart gördü.

    Milan, aldığı bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Chievo ise 25 puanda kaldı.

    Öte yandan Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder'in 83. dakikada oyuna girdiği maçta deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi. Roma böylece puanını 59'a çıkardı.

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