B.Dortmund evinde Hannover 96yı devirdi!

18 Mart 2018, Pazar
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B.Dortmund evinde Hannover 96'yı devirdi!
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Bundesliga'da 27. hafta maçında Borussia Dortmund evinde Hannover 96'yı 1-0 mağlup etti.
Signal Iduna Park'ta oynanan maçta ev sahibi Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Batshuayi kaydetti.
Bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 48'e yükseltip üçüncü sırada kalırken, Hannover 96 32 puanda kaldı.
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