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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    B.Dortmund evinde Hannover 96'yı devirdi!

    B.Dortmund evinde Hannover 96yı devirdi!
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Bundesliga'da 27. hafta maçında evinde 'yı 1-0 mağlup etti.

    Signal Iduna Park'ta oynanan maçta ev sahibi 'a galibiyeti getiren golü 24. dakikada Batshuayi kaydetti.

    Bu sonucun ardından Borussia Dortmund puanını 48'e yükseltip üçüncü sırada kalırken, 32 puanda kaldı.

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