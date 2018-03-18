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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Lewa Madrid'e

    Lewa Madride
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    ’in süper yıldızı Roberto ’nin Almanya’da kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.

    İspanyol basınında sürekli Polonyalı forvetin 'e transfer olacağı yazılıyor. İspanyol devinin, Bayern ile 2021'e kadar kontratı olan için 150 milyon euro'yu gözden çıkaracağı öğrenildi. 29 yaşındaki forvetin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Lewandowski gelirse Real'in 'yı elden çıkarması bekleniyor.

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