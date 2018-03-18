Lewa Madride

Bayern Münih’in süper yıldızı Roberto Lewandowski’nin Almanya’da kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.

İspanyol basınında sürekli Polonyalı forvetin Real Madrid'e transfer olacağı yazılıyor. İspanyol devinin, Bayern ile 2021'e kadar kontratı olan Lewandowski için 150 milyon euro'yu gözden çıkaracağı öğrenildi. 29 yaşındaki forvetin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Lewandowski gelirse Real'in Benzema'yı elden çıkarması bekleniyor.