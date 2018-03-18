Lewa Madride

18 Mart 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Lewa Madrid'e
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
Bayern Münih’in süper yıldızı Roberto Lewandowski’nin Almanya’da kalma ihtimali her geçen gün azalıyor.
İspanyol basınında sürekli Polonyalı forvetin Real Madrid'e transfer olacağı yazılıyor. İspanyol devinin, Bayern ile 2021'e kadar kontratı olan Lewandowski için 150 milyon euro'yu gözden çıkaracağı öğrenildi. 29 yaşındaki forvetin de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için bu transfere sıcak baktığı belirtildi. Lewandowski gelirse Real'in Benzema'yı elden çıkarması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ