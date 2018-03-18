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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Juventus'a beklenmedik darbe

    Juventusa beklenmedik darbe
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'nin () 29'uncu haftasında lider , konuk olduğu 'la golsüz berabere kaldı.

    Paolo Mazza Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da her iki takım gol atamadı ve maç berabere bitti.

    Bu sonuçla 1'er puan alan takımlardan 74 puanla liderliğini korurken, ise 24 puanla 18'inci sırada kaldı.


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