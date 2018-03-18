Juventusa beklenmedik darbe

18 Mart 2018, Pazar
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Juventus'a beklenmedik darbe
Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 29'uncu haftasında lider Juventus, konuk olduğu SPAL'la golsüz berabere kaldı.
Paolo Mazza Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da her iki takım gol atamadı ve maç berabere bitti.
Bu sonuçla 1'er puan alan takımlardan Juventus 74 puanla liderliğini korurken, SPAL ise 24 puanla 18'inci sırada kaldı.
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