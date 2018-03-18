Juventusa beklenmedik darbe

Paolo Mazza Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi. İkinci yarıda da her iki takım gol atamadı ve maç berabere bitti.

Bu sonuçla 1'er puan alan takımlardan Juventus 74 puanla liderliğini korurken, SPAL ise 24 puanla 18'inci sırada kaldı.