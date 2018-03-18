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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Cengiz Ünder: Daha çok atarım

    Cengiz Ünder: Daha çok atarım
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Sarı-kırmızılı formayla 6 kez ağları havalandıran 20’lik milli yıldızımız sezonun kalanı için de umutlu. “2. yarı ile birlikte yeni bir Cengiz doğdu” ifadelerini kullandı

    Altınordu'da parlayıp Medipol Başakşehir'e transfer olan Cengiz Ünder sezon başında da İtalyan devi 'ya geçmişti. İlk başlarda yedek kalan 20 yaşındaki futbolcu sezonun ikinci yarısıyla birlikte adeta coştu. Kulübün maç programı dergisine röportaj veren Cengiz attığı ilk golden sonra her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Başarılı oyuncu "İlk golümden sonra her şey değişti. Sonra gollerime devam ettim. Gol atmak kendinize güvenmenizi sağlıyor. Ben de gol atmaya devam edeceğim çünkü sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Cengiz en önemli golünü Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı attığını söyledi. Genç yıldız "O gol bize turun kapısını araladı. Ama en güzel golümü Udinese'ye attım" diye konuştu. Cengiz taraftarların desteğiyle kendilerini daha güçlü hissettiklerini de kaydetti.

    'HOCANIN YARDIMI BÜYÜK'

    Cengiz Ünder sözlerini şöyle tamamladı: "Sezonun ikinci yarısıyla birlikte bambaşka bir Cengiz'in doğduğunu söyleyebilirim. Teknik direktörümüz Eusebio di Francesco'nun gelişimimde büyük etkisi var. Bana yardımı önemliydi. Roma'da olmaktan dolayı gururluyum. Takımda çok iyi bir dostluk var. Herkes bana yardım ediyor. Her zaman böyle futbolcularla beraber oynamanın hayalini kurmuştum. Roma da harika bir şehir. Tarihi yerleri gezmekten keyif alıyorum"

    ROMA'NIN PRENSİ

    Cengiz, Roma formasıyla İtalya Ligi'nde 5, Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere toplam 6 gol kaydetti.

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