Müslüman futbolcular Avrupaya damga vurdu

Avrupa'nın önde gelen liglerinde top koşturan Müslüman futbolcular, bu hafta attıkları gollerle takımlarını galibiyete taşıdı.

Liverpool 'un kanat oyuncusu Salah , Watford karşısındaki 4 gol, 1 asistlik performansıyla İngiltere Premier Lig'de hat-trick yapan ilk Mısırlı futbolcu oldu. Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun , son 3 maçında 4 gol attı.

Mısırlı Muhammed Salah'ın yanı sıra Avrupa liglerinde oynayan milli futbolcular Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu da bu hafta fileleri havalandırdı.

Liverpool'un kanat oyuncusu Salah, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Watford'u 5-0 yendikleri maçta, 4 gol ve 1 asist üreterek yıldızlaştı. Ligdeki gol sayısını 28'e çıkaran Salah, Tottenhamlı Harry Kane'i geçerek krallık yarışında ilk sıraya yükseldi. 25 yaşındaki Salah, Premier Lig'de hat-trick yapan ilk Mısırlı futbolcu oldu.

Sezon başında transfer olduğu Liverpool formasıyla çıktığı 41 resmi maçta 36 gol ve 12 asist üreten Salah, 1995-96 sezonunda 36 gol atan Robbie Fowler'dan beri bunu başaran ilk Liverpool futbolcusu olarak da kayıtlara geçti.

Salah'ın bu başarısı sosyal medyada çokça konuşuldu. Liverpool'a ilişkin verdiği kulis haberler sayesinde Twitter'da 60 bine yakın takipçisi bulunan Liverpool Family hesabı, "Salah'ın bu sezonki performansı heyecan verici. İslam'ı kabul ediyorum." paylaşımında bulundu.

Spor Toto Süper Lig'e döndüğünden beri 7 karşılaşmada 5 kez ağları sarsan Senegalli golcü Demba Ba ise "Tekbir" yazarak bu paylaşımı alıntıladı.

CENK VE HAKAN BOŞ GEÇMEDİ

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, Premier Lig'e giderek adapte olmaya başladı.

Everton, 31. haftada konuk olduğu Stoke City'yi, geldiğinde ligin temposuna ayak uydurmakta zorlanan Cenk'in golleriyle 2-1 yendi. Cenk böylece son 3 lig maçında 4. golünü kaydetti.

İtalya liginde Milan forması giyen bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da takımının 29. haftada Chievo'ya karşı aldığı 3-2'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında gol perdesini açan Hakan, bu sezon Serie A'daki 3. golünü attı.