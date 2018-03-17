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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Salah Liverpool'u taşıyor

    Salah Liverpoolu taşıyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    ekiplerinden , konuk ettiği 'u 5-0 mağlup etti.

    Ligin 31. haftasında, 'ne kalma mücadelesi veren , orta sıralarda yer alan 'u Anfield Stadı'nda ağırladı.

    Ev sahibi ekip, Müslüman futbolcusu Muhammed Salah'ın 4'üncü ve 43'üncü dakikalardaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.

    İkinci yarıya da hızlı başlayan Liverpool'da Salah'ın asistini iyi değerlendiren Roberto Firmino, 49'uncu dakikada takımını 3-0 öne geçirdi. Maçın yıldızı Muhammed Salah, 77'nci ve 85'inci dakikalarda yine ağları sarstı ve Liverpool sahadan 5-0 galip ayrıldı.

    Bu sezonki üstün formuyla dikkati çeken ve maçta 4 kez fileleri sarsan Mısırlı Salah, ligdeki gol sayısını 28'e çıkararak Tottenhamlı Harry Kane'i geçti ve krallık yarışında ilk sıraya yükseldi.

    Liverpool'da Türk asıllı Alman oyuncu Emre Can ise 27'nci dakikada sakatlanarak yerini James Milner'a bıraktı.

    Puanını 63'e çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Watford ise 36 puanla 11'inci sıraya geriledi.



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