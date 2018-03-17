Tosun Paşa atıyor Everton kazanıyor

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Stoke City'ye konuk olan Everton'da milli oyuncumuz Cenk Tosun, 69. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve geçen haftadan sonra bu haftayı da boş geçmedi. Ev sahibi ekip, 77. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile beraberlik golünü buldu. Maçın 83. dakikasında Tosun Paşa yeniden sahneye çıktı ve hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele, 2-1'lik Everton üstünlüğüyle sona erdi.

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