18 Mart 2018, Pazar
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Tosun Paşa atıyor Everton kazanıyor
Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018
İngiltere Premier Lig'in 31. hafta maçında Everton, deplasmanda Stoke City'ye konuk oldu.
İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Stoke City'ye konuk olan Everton'da milli oyuncumuz Cenk Tosun, 69. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve geçen haftadan sonra bu haftayı da boş geçmedi. Ev sahibi ekip, 77. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile beraberlik golünü buldu. Maçın 83. dakikasında Tosun Paşa yeniden sahneye çıktı ve hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele, 2-1'lik Everton üstünlüğüyle sona erdi.
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