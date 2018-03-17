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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Tosun Paşa atıyor Everton kazanıyor

    Tosun Paşa atıyor Everton kazanıyor
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    'in 31. hafta maçında , deplasmanda 'ye konuk oldu.

    'in 31. haftasında deplasmanda 'ye konuk olan 'da milli oyuncumuz , 69. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti ve geçen haftadan sonra bu haftayı da boş geçmedi. Ev sahibi ekip, 77. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile beraberlik golünü buldu. Maçın 83. dakikasında Tosun Paşa yeniden sahneye çıktı ve hem takımının hem kendisinin 2. golünü kaydetti. Mücadele, 2-1'lik Everton üstünlüğüyle sona erdi.

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