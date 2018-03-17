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    18 Mart 2018, Pazar

    DÜNYADAN FUTBOL

    Sam Allardyce'tan Cenk Tosun'a övgü dolu sözler

    Allardycetan Cenk Tosuna övgü dolu sözler
    DÜNYADAN FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 17.03.2018 Giriş Tarihi: 17.03.2018

    İngiltere Premier Ligi'nde 31'inci hafta karşılaşmasında Stoke City deplasmanına çıkan 'a attığı 2 gole 3 puanı getiren Milli futbolcu 'a maç sonu hocası 'tan övgü dolu sözler geldi.

    Stoke City deplasmanında 2-1 galibiyetle ayrılan 'da galibiyetin mimarı olan ve maçın adamı seçilen için hocası şunları söyledi:

    "Daha önce böyle bir havayı hiç görmedim. Bu şartlarda kazanmak önemliydi. Şansları değerlendirmek için iyi bir golcü istersiniz ve biz bunu Cenk ile yaptık. Tutkulu oynuyor ve doğru zamanda, doğru yerde olma yeteneğine sahip. Bugünkü galibiyetin en önemli sebebi Cenk'ti."

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