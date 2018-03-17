Titeden Talisca açıklaması

Brezilya Milli Takımı’ndan davet alan Talisca, bu hafta oynayacağı Başakşehir maçının ardından ilk kez Sambacılar’ın formasını giymek için kampa gidecek.

23 Mart'ta Rusya, 27 Mart'ta da Almanya ile oynayacak Brezilya'da forma şansı bulması beklenen Talisca için hocası Tite konuştu.



Brezilya basınına demeç veren Tite, Talisca'nın test edilmek için değil, umut vadeden bir oyuncu olduğu için çağrıldığını söyledi. 24 yaşındaki Talisca'nın fiziği ve uzun boyunun yanı sıra çok kıvrak ve dönüşleri iyi bir stili bulunduğunu belirten Tite, onun hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:



YETENEKLİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ



"24 yaşında umut vadeden bir oyuncu. Onun varlığının bize güç katacağına inanıyorum. Beşiktaş'ta yaptıkları bu potansiyelinin olduğuna işaret ediyor. Bir oyuncu Brezilya'da oynayabilecek kalitedeyse onu mutlaka değerlendirmek gerekir. Şimdi ona daha fazla sorumluluk verme zamanı. Yaptıkları bu potansiyelinin varlığına işaret ediyor. Talisca'nın görevi geçici değil. Onu kadroda tutmak için çağırdım. İyi bir orta oyuncusu olduğunu biliyorum. Beşiktaş'la oynadığı üst düzey maçlarda da yaptığı işlerle bu yeteneğini gösterdi." (Akşam)