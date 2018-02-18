20 Eylül 2019, Cuma

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

2018 İsveç Rallisi'nde zafer Hyundai'den Neuville'nin!

2018 İsveç Rallisi'nde zafer Hyundai'den Neuville'nin!
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI
Giriş Tarihi: 20.09.2019

2018 'nın 2. ayağı olan 'te zafer Hyundai'den Thierry Neuville'nin oldu.

Motor sporları dünyasının en önemli organizasyonlarından 'nın 2018'deki ikinci yarışı olan Rallisi, 15-18 Şubat tarihlerinde düzenlendi.

Eksi 25 dereceyi bulan soğukta nefes kesen performanslar sergileyen pilotlar, dört günde 19 etabı geçip, 314 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 1398 kilometre yol kat etti.

Spor tutkunlarının A Spor'dan naklen takip etme fırsatı bulduğu İsveç Ralisi'ni Hyundai sürücüsü Thierry Neuville birinci olarak tamamladı.



Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak

Bu yıl 13 farklı ülkede gerçekleşecek Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı ise 7 yıl aranın ardından Türkiye'den geçecek. Marmaris'te 13-16 Eylül tarihlerinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun (TOSFED) ev sahipliğinde devam edecek büyük heyecan, motor sporlarını yakından takip eden seyircilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türk otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıracak olan ralli, aynı zamanda 2018 yılında Türkiye'de düzenlenecek en büyük spor organizasyonu olacak.

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Dünya Ralli Şampiyonası, 10 ayda 13 yarışa sahne olurken, pilotlar dört ayrı kıtada mücadele edecek. İsveç'in ardından sırayla Meksika, Fransa, Arjantin, Portekiz, İtalya, Finlandiya, Almanya, Türkiye, Galler, İspanya ve Avustralya yarışlara ev sahipliği yapacak.

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