20 Ekim 2019, Pazar

DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI

Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı

Semih Kaya attı, Sparta Prag bir puan aldı
DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI
Giriş Tarihi: 20.10.2019

Çekya Birinci Futbol Ligi'nde forması giyen , Teplice ile 1-1 berabere kaldıkları maçta takımının golünü kaydetti.

Ligin 13. haftasında Teplice, 'ı konuk etti.

Sparta Prag, karşılaşmanın 68. dakikasında 'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Milli futbolcu, 2017'de transfer olduğu Sparta Prag'daki ilk golünü atmış oldu.

Ev sahibi takım 90. dakikada Jakub Reznicek'in golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Slavia Prag'ın 35 puanla lider olduğu ligde, Sparta Prag ve Teplice bu sonucun ardından puanını 18 yaptı.

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