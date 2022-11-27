2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor. Hırvatistan ilk maçında 1 puan almıştı. Kanada ise gruba puansız başladı. Hırvatistan - Kanada maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE HIRVATİSTAN - KANADA MAÇININ İLK 11'LERİ:
Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Kramaric, Livaja, Perisic.
Kanada: Borjan, Laryea, Johnston, Vitoria, Miller, Davies, Buchanan, Atiba Hutchinson, Eustaquio, Larin, David.
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HIRVATİSTAN - KANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Hırvatistan - Kanada maçı 27 Kasım Pazar günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanıyor.