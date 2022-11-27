Hırvatistan - Kanada maçı CANLI İZLE (Hırvatistan-Kanada canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası F Grubu maçında Hırvatistan ile Kanada karşı karşıya geliyor. Hırvatistan ilk maçında 1 puan almıştı. Kanada ise gruba puansız başladı. Hırvatistan - Kanada maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2022- 19:00 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022- 19:00