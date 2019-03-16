16 Mart 2019, Cumartesi

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Terörü lanetliyoruz

Terörü lanetliyoruz
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Giriş Tarihi: 15.03.2019

’da iki camiye yapılan hain terör saldırısı ülkemizde büyük üzüntü ile karşılandı. Tüm spor camiası vahşi olayı kınarken, terör olaylarına lanet okundu.

Cuma namazını kılmak için öğle vaktinde camiye giden 'da yaşayan Müslümanlara hain saldırılar düzenlendi. Yeni Zelenda'da iki farklı camiye aynı anda baskın düzenlenerek otomatik silahlarla cami içerisinde bulunan Müslümanlara ateş açtı. Pek çok Müslümanın şehit ve yaralı olduğu saldırı, ülkemizde derin üzüntüyle karşılandı.

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol, , Voleybol Federasyonları ve diğer branşlarla birlikte ülkemizdeki tüm spor kulüpleri teröre lanet yağdırdı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dilendi. İngiliz kulüpleri ManU, , M. City ve Tottenham ile G.Saray'ın eski futbolcusu Bafetimbi , saldırıyı kınayan mesajlar yayınladı.
Cedi Osman, Yeni Zelanda'daki cami saldırısını kınadı

, , Feghouli gibi yıldızlar mesajlarla hayatını kaybedenler için derin üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Mesut Özil, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını kınadı

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