    17 Ekim 2018, Çarşamba

    DİĞER

    Kulalı öğrenciler yetenek taramasından geçti

    Kulalı öğrenciler yetenek taramasından geçti
    DİĞER
    Giriş Tarihi: 17.10.2018

    ’nın Kula ilçesinde taraması ve spora yönlendirme projesi kapsamında 3. sınıf öğrencileri taramadan geçirilip yetenekleri tespit edildi.

    'nın Kula ilçesi, İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüğü koordinesinde, 3. sınıf öğrencileri spor taramasından geçirildi. 421 öğrencinin yeteneklerinin taramasını Manisa İl Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü çalışanlarının gerçekleştirdiğini dile getiren Kula İlçe Gençlik Hizmetleri Spor Müdürü Mehmet Yaman "Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik işbirliği protokolü kapsamında; 81 ilde eş zamanlı başlatılan yetenek taraması ilkokul 3. sınıflar hedef alınarak yapılmaya başlandı. Hedef her yıl 1 milyon öğrenciyi taramadan geçirmektir. Bu kapsamda 3. sınıflardan başlayan tarama programında, ilçe merkezi ve Kula'ya bağlı mahallelerdeki 3. sınıf öğrencileri taramadan geçirildi. Ayrıca taraması ve spora yönlendirme Projesi Cumhurbaşkanı 'ın 100 günlük eylem planına dahil edildi" dedi.
    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    DİĞER HABERLER
    Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor "Futbolun Efsaneleri Gençlerle Buluşuyor"
    Badmintoncular Kıbrısta şampiyon oldu Badmintoncular Kıbrıs'ta şampiyon oldu
    Türkiye 3 Bant Bilardo Turnuvası İstanbul’da başladı Türkiye 3 Bant Bilardo Turnuvası İstanbul’da başladı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör