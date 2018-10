Bisiklet coşkusu Çeşmede yaşanacak

Ege’nin en önemli turizm bölgelerinden Çeşme, Argeus Travel & Events ve Veloturk tarafından Carraro’nun ana sponsorluğunda organize edilecek Veloturk Gran Fondo Çeşme sayesinde 3-4 Kasım’da bir kez daha bisiklet coşkusu ve heyecanı ile dolacak.

Her yıl katılımcı sayısının arttığı ve üçüncü kez düzenlenecek Veloturk Gran Fondo Çeşme için toplanacak katılım bedelleri, bisiklet sevgisini bir iyilik hareketine dönüştüren Veloturk'ün "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesi kapsamında pek çok çocuğun bisiklet hayallerinin gerçek olmasını sağlayacak.Amatör bisikletçiler, Veloturk Gran Fondo Çeşme'de iki farklı parkurda yarışacakYüzlerce bisikletçinin pedal basacağı Veloturk Gran Fondo Çeşme'de sporcular, uzun (LAPIERRE Parkuru) ve kısa (TOYOTA HYBRID Parkuru) olmak üzere iki farklı parkurda mücadele edebilecekler. Her iki yarış da Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetmelikleri'ne göre düzenlenirken organizasyona yurt dışından da çok sayıda katılım olacak.Çeşme şehir merkezinden başlayacak LAPIERRE Parkuru'nda bisikletçiler 100 kilometre kat ederken TOYOTA HYBRID Parkuru'nun uzunluğu ise 47 kilometre olacak. Kısa parkurun başlangıç yeri de aynı şekilde Çeşme şehir merkezi olacak.Veloturk Gran Fondo Çeşme sayesinde yüzlerce çocuğa bisiklet hediye edilecekVeloturk Gran Fondo Çeşme için toplanacak tüm katılım gelirleri hem çocukların mutlu olması hem de spor kültürü ile tanışmalarını sağlayacak."Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" mottosu ile bir araya gelen Sarper Günsal, Arda Türkmen , Berkem Ceylan, Aydın Diricanlı, Okan Can Yantır ve Umut Duygu tarafından kurulan Veloturk, bisiklet sevgisini iyilik hareketine dönüştüren bir organizasyon olarak bugüne kadar binlerce çocuğun hayallerindeki bisikletler ile buluşmasını sağladı.Kayıtlar 29 Ekim 'de sona erecekGençlik ve Spor Bakanlığı İzmir Valiliği, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun kurumsal destekçileri olduğu Veloturk Gran Fondo Çeşme için kayıtlar 29 Ekim Pazartesi günü 23.59'da sona erecek. Bisikletçiler internet üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.