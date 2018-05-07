Kenan Sofuoğlu bıraktı!

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu resmi Instagram hesabından yarış kariyerini sonlandırdığını duyurdu!

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Kenan Sofuoğlu, yarış kariyerini noktaladığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımın isteği üzerine yarış kariyerimi noktalıyorum! Bu hafta sonu İtalya'da 'Jübile' yapma kararı aldık. Son zamanlarda yaşamış olduğumuz sakatlıklar, ailemin korkuları ve Cumhurbaşkanımın artık bırakmam gerektiği talimatı düşündüğümden erken bir zamanda bu kararı almamıza sebep oldu. Gözüm arkada kalmayacak çünkü Ülkemizi Dünya arenasında temsil edecek sporcular yetiştirdik,Şanlı Bayrağımızı onlara teslim ediyorum.20 yıl önce başlayan kariyerimizde hayalim Dünya Şampiyonalarında yarışabilmekti Şükürler olsunki Rabbim bize 5 kez şampiyon olmayı nasip etti. Bu şampiyonlukları almamızda çok kişinin emeği var! Bizi bu yolda destekleyen ve Dua'larını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarım.Yarıştığım takım ve sevenlerim için 12-13 Mayıs İtalya'da jubile yapacağız!"