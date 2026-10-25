Milli tenisçi Ergi Kırkın Singapur'da şampiyon!
Milli tenisçi Ergi Irkın, Singapur'da düzenlenen M15 Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seri başı Maxime Janvier'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi Ergi Irkın, Singapur'da düzenlenen M15 Singapur Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.
Turnuvanın finalinde 1 numaralı seri başı Maxime Janvier ile karşı karşıya gelen Irkın, rakibini 2-0 mağlup ederek kariyerinde önemli bir başarı elde etti.
Finalde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken milli tenisçi, bu sonuçla turnuvayı zirvede tamamladı.