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Milli tenisçi Ergi Kırkın Singapur'da şampiyon!

Milli tenisçi Ergi Irkın, Singapur'da düzenlenen M15 Tenis Turnuvası'nın finalinde 1 numaralı seri başı Maxime Janvier'yi 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

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Milli tenisçi Ergi Kırkın Singapur'da şampiyon!

Milli tenisçi Ergi Irkın, Singapur'da düzenlenen M15 Singapur Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Turnuvanın finalinde 1 numaralı seri başı Maxime Janvier ile karşı karşıya gelen Irkın, rakibini 2-0 mağlup ederek kariyerinde önemli bir başarı elde etti.

Finalde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken milli tenisçi, bu sonuçla turnuvayı zirvede tamamladı.

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