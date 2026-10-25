CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Furkan Akar'dan tarihi başarı! Türkiye'ye Dünya Turu'nda ilk madalya

Milli sürat patencisi Furkan Akar, Kanada'daki Dünya Turu'nun ilk ayağında 500 metrede bronz madalya kazandı. Akar, bu başarıyla kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'ye Dünya Turu tarihindeki ilk madalyayı getirdi.

Giriş Tarihi:
Furkan Akar'dan tarihi başarı! Türkiye'ye Dünya Turu'nda ilk madalya

Milli sürat patencisi Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun ilk ayağında bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Organizasyonda 500 metre kategorisinde mücadele eden milli sporcu, elde ettiği dereceyle kürsüye çıkmayı başardı.

Furkan Akar'ın kazandığı bronz madalya, kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'nin Dünya Turu tarihindeki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Ergi Kırkın Singapur'da şampiyon!
Sonraki Haber
Ergi Kırkın Singapur'da şampiyon!