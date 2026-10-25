Furkan Akar'dan tarihi başarı! Türkiye'ye Dünya Turu'nda ilk madalya
Milli sürat patencisi Furkan Akar, Kanada'daki Dünya Turu'nun ilk ayağında 500 metrede bronz madalya kazandı. Akar, bu başarıyla kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'ye Dünya Turu tarihindeki ilk madalyayı getirdi.
Milli sürat patencisi Furkan Akar, Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Turu'nun ilk ayağında bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Organizasyonda 500 metre kategorisinde mücadele eden milli sporcu, elde ettiği dereceyle kürsüye çıkmayı başardı.
Furkan Akar'ın kazandığı bronz madalya, kısa kulvar sürat pateninde Türkiye'nin Dünya Turu tarihindeki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.