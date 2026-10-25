Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti

2026 Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Finlandiyalı Matti Elias Kuosmanen'e 5-3 mağlup olarak madalya şansını kaybetti. Tecrübeli sporcu, rakibinin finale yükselememesi nedeniyle repesaj hakkı da elde edemedi.