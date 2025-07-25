Macaristan - Türkiye voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Voleybol U19 Şampiyonası

Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'nde genç millilerimiz, Macaristan'un konuğu olacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Macaristan - Türkiye maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?