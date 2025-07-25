Avrupa Gençlik Olimpik Festivali tüm heyecanıyla devam ediyor. Erivan Stadyumu'nda Macaristan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Macaristan - Türkiye MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Macaristan - Türkiye maçı 25 Temmuz Cuma günü saat 16.30'da oynanacak. Karşılaşma Sportstv üzerinden canlı yayınlanacak.
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