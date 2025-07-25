Arjantin - Türkiye U19 voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Voleybol U19 Şampiyonası

Voleybol U19 Şampiyonası'nda genç millilerimiz, Arjantinîn konuğu olacak. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak kupayı kaldırma hedefine bir adım daha yaklamak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Arjantin U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?