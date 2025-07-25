Voleybol U19 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. Taşkent Stadyumu'nda Arjantin ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Arjantin U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Arjantin U19 - Türkiye U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Arjantin U19 - Türkiye U19 maçı 25 Temmuz Cuma günü saat 12.00'de oynanacak. Karşılaşma Volleyball World Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.
Arjantin U19 - Türkiye U19 MAÇI CANLI İZLE
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