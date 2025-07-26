Voleybol U19 Şampiyonası tüm heyecanıyla devam ediyor. Taşkent Stadyumu'nda Pakistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Pakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Pakistan U19 - Türkiye U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Pakistan U19 - Türkiye U19 maçı 26 Temmuz Cumartesi günü saat 09.00'da oynanacak. Karşılaşma Volleyball World Youtube kanalında canlı yayınlanacak.
Pakistan U19 - Türkiye U19 MAÇI CANLI İZLE
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