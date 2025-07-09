Karadağ - Türkiye maçı CANLI | Karadağ U16 - Türkiye U16 voleybol maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

U16 Milli Voleybol Takımı'mız ile Karadağ, FIVB U16 Avrupa Şampiyonası'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Karadağ - Türkiye maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

FIVB U16 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Genç millilerimiz, Karadağ U16 takımıyla karşı karşıya gelecek. Balkan Şampiyonası'nda şampiyonluk elde ederek Avrupa'ya katılmaya hak kazanan Türk ekipleri, bu maçta da taraftarını gururlandırmayı hedefliyor. Peki Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

FIVB U16 Avrupa Şampiyonası kapsamında Karadağ-Türkiye maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Kosova Voleybol Federasyonu Youtube kanalında canlı yayınlanacak. Türkiye, BVA U16 Balkan Şampiyonası'nda hem kızlar hem de erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederek turnuvaya moralli geldi. Karadağ ise ev sahibi olmanın avantajını kullanarak taraftar desteğiyle sahada olacak.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE