İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 4. gününün gündüz seansında yapılan müsabakalarda tek erkeklerde dünya 6 numarası Sırp raket Djokovic ile Büyük Britanyalı tenisçi Daniel Evans karşılaştı.

Tecrübeli yıldız Djokovic, rakibini 6-3, 6-2 ve 6-0'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

Tek kadınlarda ise dünya 7 numarası Mirra Andeeva, İtalyan raket Lucia Bronzetti'yi 6-1 ve 7-6'lık setlerle eleyerek 3. tura yükseldi.

Rus tenisçi Veronika Kudermetova'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle eleyen ABD'li raket Emma Navarro, tek kadınlarda tur atlayan bir diğer isim oldu.