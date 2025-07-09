Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2025 Voleybol Milletler Ligi heyecanı tüm hızıyla sürerken, A Milli Voleybol Takımımız üçüncü hafta ilk maçında zorlu bir rakiple karşılaşacak. İlk 2 haftada 7'7 yapıp son maçında Brezilya'ya mağlup olarak galibiyet serisini kaybeden ay-yıldızlılar, üçüncü haftayı firesiz atlatmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yaptığı 8 maçtan 7 galibiyetle ayrıldı. Yalnızca Brezilya karşısında mağlubiyet alan File'nin Sultanları, 3. haftaya firesiz başlayıp namağlup kapatmak istiyor. Peki, Hollanda - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar ve Filenin Sultanları'nın üçüncü haftaya dair merak edilenler...

HOLLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda - Türkiye voleybol maçı, 9 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

Son VNL şampiyonu Filenin Sultanları, 2025 sezonuna güçlü bir giriş yaptı. İlk maçta Fransa'yı 3-1 mağlup ederek moral depolayan milli takım, Tayland karşısında ise 3-0'lık skor elde etti. Yıldız oyuncuların liderliğindeki ekip, turnuvanın ilk haftasını kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Üç haftalık lig etabının ardından ilk 8'de yer alan takımlar finallere yükselecek, bu nedenle her maç kritik önem taşıyor.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı 3'üncü hafta maç kadrosunda Hande Baladın devam eden tedavi süreci nedeniyle, Cansu Özbay ise son antrenmanda ayak tabanında zorlanma ve ağrı yaşaması sebebiyle tetkik ve tedavi amacıyla VNL 3'üncü hafta kadrosunda yer almadılar.

İlkin Aydın hakkında ise Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Milli takım kampında antrenmanlara devam eden oyuncumuz İlkin Aydın'ın sol uyluğunda başlayan ağrıları nedeniyle yapılan tetkiklerinde quadriceps kasında zorlanma (Gr-2 strain) ile uyumlu bulgular saptanmış ve tedavisine başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

9 Temmuz 21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz 21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz 20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz 21.00 Sırbistan-Türkiye