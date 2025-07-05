CEV U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası | Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye U22 Kadın Milli Voleybol Takımı'mız,CEV U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda Norveç ile mücadele edecek. İrlanda'ya karşı aldığı galibiyetin ardından ikinci maçında da üstünlük kurmak isteyen ay-yıldızlılar, galibiyet parolasıyla maça çıkacak. Peki Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye U22 Kadın Milli Voleybol Takımı, CEV U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde yoluna emin adımlarla ilerliyor. İlk maçında İrlanda'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup eden milliler, ikinci maçta Norveç ile karşı karşıya gelecek. Genç Sultanlar, bu kritik karşılaşmada galibiyet alarak grup liderliğini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

CEV U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerinde Türkiye - Norveç maçı, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 18.00'de (TSİ) oynanacak. Karşılaşma, European Volleyball Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI CANLI İZLE

Türkiye U22 Kadın Milli Voleybol Takımı, CEV U22 Kadınlar Avrupa Şampiyonası elemelerine güçlü bir başlangıç yaptı. İrlanda karşısında 25-7, 25-10 ve 25-8'lik setlerle 3-0 kazanan milliler, sahadaki dominasyonunu ortaya koydu. Antrenör liderliğinde disiplinli bir oyun sergileyen genç sporcular, Norveç maçında da aynı başarıyı sürdürmeyi amaçlıyor. Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme hedefiyle mücadele eden Türkiye, grup maçlarını lider tamamlayarak avantaj elde etmeyi planlıyor.