Tenisteki milli gururumuz Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 3. Tur karşılaşmasında Rus rakibi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 2-0 yenerek grand slam turnuvalarında 75 yıl sonra 3. tura yükselen ilk Türk sporcu olan Zeynep Sönmez, bir başka tarihi başarı için kortta. Turnuvada şampiyonluğu hedeflediğini söyleyen milli tenisçi, Rus rakibi Ekaterina Alexandrova ile karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ZEYNEP SÖNMEZ WIMBLEDON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zeynep Sönmez'in Ekaterina Alexandrova ile oynayacağı Wimbledon 2025 3. tur maçı, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 16:30'da başladı. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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