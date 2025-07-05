Zeynep Sönmez, Wimbledon 2025’te gösterdiği performansla Türk tenis tarihinde bir çığır açtı. İlk turda Jaqueline Cristian’ı 7-6(3), 6-3’lük skorla geçen 23 yaşındaki sporcu, ikinci turda ise dünya 32 numarası Xinyu Wang’ı 7-5, 7-5’lik setlerle mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Sönmez'in Ekaterina Alexandrova ile oynayacağı maçın detayları merak ediliyor.

Türk tenis tarihine adını altın harflerle yazdıran Zeynep Sönmez, Wimbledon 2025'te 3. tura yükselerek bir ilki başardı. Dünya sıralamasında 88. sırada yer alan milli tenisçi, Çinli rakibi Xinyu Wang'ı 7-5, 7-5'lik setlerle mağlup ederek Open Era'da bir Grand Slam'de 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu. Sırada Sönmez'in oynayacağı Ekaterina Alexandrova maçı var. Peki, Zeynep Sönmez'in maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte maçın yayın bilgileri ve detaylar…

ZEYNEP SÖNMEZ WIMBLEDON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zeynep Sönmez'in Ekaterina Alexandrova ile oynayacağı Wimbledon 2025 3. tur maçı, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 15:.00'te başlayacak. Maç, TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

ZEYNEP SÖNMEZ WIMBLEDON MAÇI CANLI İZLE

75 YILLIK REKOR

Zeynep Sönmez, Wimbledon 2025'te gösterdiği performansla Türk tenis tarihinde bir çığır açtı. İlk turda Jaqueline Cristian'ı 7-6(3), 6-3'lük skorla geçen 23 yaşındaki sporcu, ikinci turda ise dünya 32 numarası Xinyu Wang'ı 7-5, 7-5'lik setlerle mağlup ederek adını 3. tura yazdırdı. Bu zafer, Sönmez'i 75 yıl aradan sonra bir Grand Slam'de 3. tura ulaşan ilk Türk tenisçi yaptı. Daha önce 1950'de Bahtiye Musluoğlu, Roland Garros'ta bu başarıyı göstermişti. Sönmez'in bu performansı, Türk tenisinin global sahnede yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Zeynep Sönmez'in Wimbledon'daki başarısı, Türk tenisinin son yıllardaki yükselişini simgeliyor. 2024'te Merida Open'da WTA seviyesinde ilk şampiyonluğunu kazanan Sönmez, dünya sıralamasında 76'ncılığa kadar yükselerek Türkiye'nin 1 numaralı kadın tenisçisi unvanını elde etti. İstanbul doğumlu sporcu, kariyerine top toplayıcı olarak başladığı kortlarda bugün tarihi başarılar elde ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sönmez'in başarısını "tarihi bir gurur" olarak nitelendirerek milli sporcuya destek mesajı yayımladı. Sönmez'in bu yolculuğu, genç Türk sporcular için de ilham kaynağı oluyor.

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4. TURDA OLASI RAKİPLER

Zeynep Sönmez, Ekaterina Alexandrova'yı mağlup ederek 3. turu geçerse, 4. turda İsviçreli Belinda Bencic (35) ile İtalyan Elisabetta Cocciaretto (116) arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. Belinda Bencic, dünya sıralamasında 14. sırada yer alan, 2021 Tokyo Olimpiyatları altın madalyalı İsviçreli bir tenisçi. Elisabetta Cocciaretto ise dünya 43 numarası, hızlı yükselen ve agresif oyun tarzıyla dikkat çeken genç bir İtalyan raket.

Bu eşleşme, Sönmez için hem büyük bir fırsat hem de zorlu bir mücadele anlamına geliyor. Belinda Bencic, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan deneyimli bir raketken, Cocciaretto da genç yaşına rağmen istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Sönmez'in 4. tura yükselmesi durumunda, Türk tenis tarihinde bir Grand Slam'de bu aşamaya ulaşan ilk sporcu olma unvanını kazanması bekleniyor.