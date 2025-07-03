Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Çekya'nın başkenti Prag'da devam eden şampiyonada özel sporcu Emirhan Akçakoca, 3 farklı kategoride altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlı sporcu, 100 metre koşu, 1500 metre yürüyüş ve triatlon kategorilerinde elde ettiği birinciliklerle kürsünün zirvesinde yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, şunları kaydetti:

"Özel sporcumuz Emirhan Akçakoca'nın bu üstün performansı, azmi ve disiplinli çalışması sayesinde gerçekleşti. Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ediyor ve bizlere büyük gurur yaşatıyor. Bu başarının ardında kendisini destekleyen antrenörlerimiz, teknik ekibimiz ve ailesinin büyük emeği bulunmaktadır. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ayrıca her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, Bakan Yardımcımız Sayın Hamza Yerlikaya'ya, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Sayın Veli Ozan Çakır'a ve Tureks Turunç Madencilik Başkan Yardımcısı Sayın Osman Cavit Turunç'a şükranlarımı iletiyorum."