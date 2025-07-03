Yeni sezon planlamalarına devam eden Galatasaray Daikin, Türk orta oyuncu Büşra Güneş'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sarı kırmızılı kulüp oyuncuyla 1 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.
Profesyonel kariyerine Bakırköy Belediyesi Yeşilyurt'la başlayan Büşra Güneş, geçtiğimiz sezon Aras Kargo forması giymişti.
Hoş geldin Büşra Güneş! 💛❤️ ✍️ Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımımız, orta oyuncu Büşra Güneş ile 1 yıllık anlaşma imzaladı. Detaylar için 👉 https://t.co/3eJkb8g6WQ pic.twitter.com/Ej9YMfuFtp— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) July 3, 2025