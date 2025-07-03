Federasyondan yapılan açıklamada, "A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve yardımcı antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Umut Çakır yönetimindeki A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ilk 8 maçında 2 galibiyet, 6 mağlubiyet yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, 18 takımlı ligde 16. sırada yer alıyor.