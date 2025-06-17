2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. Tarihte ilk kez İstanbul'da düzenlenen organizasyonun ilk hafta ypaılan Pekin'deki karşılaşmalarından namağlup ayrılarak başarılı bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Peki Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yaptığı heyecan dolu başlangıcın ardından galibiyet serisini İstanbul'da sürdürmek için parkeye çıkacak. Fransa'yı 3-1, Tayland'ı 3-0, Polonya'yı ve Çin'i 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, tarihte ilk kez İstanbul'da oynanacak organizasyonun 2. haftasını da yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı, 17 Haziran Salı günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

DOMİNİK CUMHURİYETİ - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

FİLENİN SULTANLARI ÜÇÜNCÜ SIRADA

İlk hafta karşılaşmalarının birinci maçında Fransa ile karşılaşan milliler, rakibini 3-1'lik skorla geçmeyi başardı. İkinci karşılaşmada Tayland'ı set vermeden 3-0 yenen milli takım, üçüncü müsabakada Polonya karşısında 3-2 kazanmasını bildi.

Dördüncü maçında ev sahibi Çin ile karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2-1 geriye düştüğü bu müsabakadan da 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı yenilgisiz tamamladı. Milliler ilk haftayı 10 puanla üçüncü sırada bitirdi.

İLK 8 FİNALE YÜKSELECEK

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

Milli takım, 2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonun ilkinde ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021 yılında üçüncülük ve 2023 yılında da şampiyonluk elde etti.

A Milli Takım, geçen yılki organizasyonda ise çeyrek finalde elendi.

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FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

17 Haziran Salı 19.30 | Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

19 Haziran Perşembe 19.30 | Kanada-Türkiye

21 Haziran Cumartesi 19.30 | Güney Kore-Türkiye

22 Haziran Pazar 19.30 | Türkiye-Brezilya

MELİSSA VARGAS KADRODA

VNL'de ilk hafta maçlarına Çin'de çıkan ay-yıldızlı ekipte kadroda yer almayan Cansu Özbay, Melissa Vargas, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Gizem Örge, İstanbul etabında forma şansı bulacak.

Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin

Orta oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden

Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge

Rezerv oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın